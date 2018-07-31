ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Евгений Макаров, признанный потерпевшим по громкому делу о пытках в ярославской колонии, присоединился к голодовке осужденных, сообщил РИА Новости областной уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Накануне стало известно, что несколько осужденных колонии № 8, где сейчас содержится Макаров, объявили голодовку, "требуя создания льготных условий отбывания наказания". По словам омбудсмена, всего протестующих шестеро.

"Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина — с обеда вчерашнего дня", — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что претензии осужденных касаются бытовых условий содержания. В частности, они требуют выдавать им более пяти сигарет в день и обеспечивать в течение дня кипятком для заваривания чая или кофе.

Пытки в колонии № 1



Кадры с избиением Макарова опубликовала ранее "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Все участники сцены установлены. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, в нем фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.

Также сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.

ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.