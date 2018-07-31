ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Евгений Макаров, признанный потерпевшим по громкому делу о пытках в ярославской колонии, присоединился к голодовке осужденных, сообщил РИА Новости областной уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.
Накануне стало известно, что несколько осужденных колонии № 8, где сейчас содержится Макаров, объявили голодовку, "требуя создания льготных условий отбывания наказания". По словам омбудсмена, всего протестующих шестеро.
"Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина — с обеда вчерашнего дня", — уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что претензии осужденных касаются бытовых условий содержания. В частности, они требуют выдавать им более пяти сигарет в день и обеспечивать в течение дня кипятком для заваривания чая или кофе.
Пытки в колонии № 1
Кадры с избиением Макарова опубликовала ранее "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".
Все участники сцены установлены. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, в нем фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.
Также сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.