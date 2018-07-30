День ВМФ: корабли, авиация и салют в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России прошел в Санкт-Петербурге. В нем были задействованы более 40 кораблей и катеров и около 4000 военнослужащих. Вечером состоялся праздничный салют. Артиллеристы дали 30 выстрелов с набережной Петропавловской крепости. Свидетелями торжества стали 700 тысяч человек.