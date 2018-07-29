Приставы рассказали, сколько задолжал самый злостный алиментщик в России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самым злостным неплательщиком алиментов оказался 50-летний москвич, задолжавший бывшей жене и детям 118 миллионов рублей. Такие данные RT предоставила Федеральная служба судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, мужчина добровольно алиментные обязательства не выполняет, поэтому приставы применили к нему "весь комплекс мер принудительного исполнения".

Эксперты и законодатели периодически предлагают все новые идеи, как заставить должников выплатить алименты. Одной из последних инициатив был запрет выдавать таким гражданам водительские права и заграничные паспорта.