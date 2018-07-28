В Москве прошла акция против изменений пенсионного законодательства

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Около 6,5 тысяч человек приняли участие в согласованной с властями акции против пенсионных изменений, которая проходила на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие… Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено", — также говорится в сообщении.

Ранее столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции сообщал, что мэрия Москвы согласовала КПРФ проведение акций по изменениям в пенсионном законодательстве на 28 июля в центре города.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к собравшимся, выступил с критикой законопроекта, отметив, что на митинг пришли представители различных сообществ. "Мы объединились сегодня все: женщины, профсоюзы, ветераны, коммунисты, патриоты, "Левый фронт", — сказал он.

Также согласованные с местными властями акции прошли в Хабаровске и Самаре. В Хабаровске сторонники КПРФ и горожане с красными флагами и плакатами вышли на Комсомольскую площадь, одну из центральных в городе. В Самаре на митинг в сквере "Родина", по данным ГУМВД по региону, пришло около 400 человек.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, отметил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, сейчас же на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил Путин.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал глава государства.