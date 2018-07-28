Совфед одобрил поправки о целевом обучении в колледжах и вузах

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совфед в субботу одобрил поправки в законодательство, уточняющие правила целевого обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.

Прием на целевое обучение в учебных заведениях будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Прием на целевое обучение будет осуществляться по специальностям, направлениям подготовки, перечень которых устанавливается правительством РФ, региональными и местными властями по конкурсу, проводимому в соответствии с общим порядком приема и в пределах квоты с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.

В договоре о целевом обучении будет определен срок трудовой деятельности в организации — не менее трех лет, а также штрафные санкции при неисполнении сторонами условий договора.

Ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина устанавливается не двукратно размеру мер соцподдержки, как это действует сейчас, а в сумме, равной трехкратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ, на территории которого должен был быть трудоустроен выпускник.

Если гражданин не выполнил своих обязательств перед предприятием, штрафные санкции предлагается ограничить возмещением заказчику в полном объеме расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, без двукратного штрафа.

В качестве заказчиков целевого обучения могут выступать предприятия ОПК и компании с госучастием.