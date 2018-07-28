Совфед одобрил закон о финансировании лечения орфанных заболеваний

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в субботу одобрил поправки о переводе финансирования лечения больных пятью редкими (орфанными) заболеваниями на федеральный уровень.

По словам законодателей, в такой поддержке на сегодняшний день нуждаются более двух тысяч человек, из которых более полутора тысяч — дети. В случае раннего назначения и получения лекарственных препаратов пациенты смогут обучаться и работать, у них улучшится качество жизни за счет уменьшения проявления заболеваний.

Вице-спикер СФ Галина Карелова отметила, что принятая на законодательном уровне мера — это большая помощь регионам. По пяти заболеваниям финансирование составит порядка 10 миллиардов рублей, то есть почти треть от нынешних затрат субъектов РФ на эти цели.