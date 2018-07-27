В Петербурге на "мосту глупости" уже сломались ограничители

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Ограничители на мосту через левый приток реки Кузьминки в Санкт-Петербурге, который называют "мостом глупости" из-за того, что под ним постоянно застревают грузовые машины, пришли в негодность через месяц после установки, сообщила в пятницу пресс-служба депутата городского парламента Алексея Цивилева.

Ранее мост оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, перед мостом установлен "лежачий полицейский", а также нанесена светоотражающая разметка.

"Уже 3 июля (т.е. через месяц после установки) были отломаны вертикальные части ограничителя высоты на опоре со стороны Ленсоветовской дороги. Шестнадцатого июля… фурой была сломана балка на опоре со стороны Ленсоветовской, а также полностью снесена опора со стороны улицы Труда", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Цивилев вместе с общественным активистом Олегом Шляхтиным, который ведет аккаунт "моста глупости" в соцсетях, сообщили об этой ситуации вице-губернатору Петербурга Игорю Албину, предложив установить другие виды ограничителей, которые не позволят приближающимся автомобилям набирать скорость.

Мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. За статистику инцидентов с "Газелями", не вписавшимися в подмостовой проезд, мост получил народное название "мост глупости". В конце мая под мостом застряла 150-я по счету "Газель".