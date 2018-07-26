Госдума приняла закон о расширении списка редких заболеваний

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в окончательном, третьем, чтении проект закона, внесенный Советом Федерации, о расширении перечня редких (орфанных) заболеваний.
Проект федерального закона направлен на передачу полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI) в полномочие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Отмечается, что стоимость лечения для всех пациентов составит 10 миллиардов рублей ежегодно — без учета возможной экономии на 20-30% в результате централизованной закупки.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона, отметил, что депутаты не оставят без внимания ситуацию с лекарствами для больных редкими заболеваниями. По словам Володина, сложная ситуация в бюджетной сфере некоторых субъектов РФ стала причиной проблем с обеспечением таких больных жизненно важными лекарствами.
"Депутаты Государственной Думы будут держать ситуацию на контроле", — подчеркнул спикер Госдумы.