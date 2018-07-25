Совфед рассмотрит закон о регистрации машин без посещения ГИБДД в субботу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совфед планирует на пленарном заседании в субботу рассмотреть закон о регистрации нового автотранспорта без посещения ГИБДД, сообщили РИА Новости в среду в аппарате профильного комитета по экономполитике.

Госдума в среду приняла закон, который позволяет покупателям новых машин регистрировать их и получать номера прямо в автосалоне.

"Закон планируется вынести на рассмотрение палаты в субботу, в пятницу на заседании его рассмотрит комитет по экономической политике", — сказал собеседник агентства. Согласно закону, основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

Законом также определяются правовая и организационная основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией. Предусматривается, что не подлежат госучету транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юрлицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.