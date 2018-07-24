Госдума приняла во втором чтении проект об изучении родных языков

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков.

Ранее профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об изучении национальных языков в России с учетом ряда поправок. Русский язык, согласно поддержанным комитетом поправками, будет включен в перечень родных языков народов РФ.

Кроме того, отмечается, что "федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка".

Также выбор языка образования будет осуществляться по заявлению родителей или законных представителей детей при приеме (переводе) на обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. При этом первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщил, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа. Зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.

Рабочая группа ранее предложила учредить фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, выработкой соответствующих методик в образовании, подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, а также экспертизой и продвижением через федеральные государственные образовательные стандарты примерных образовательных программ по родным языкам.

Как ранее заявил глава комитета ГД по образованию и науке РФ Вячеслав Никонов, вопрос создания фонда был вынесен за рамки законопроекта, так как это не предмет регулирования закона об образовании.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.