В СФ выступили за ужесточение наказания за участие в рекламе онлайн-казино

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенаторы намерены рассмотреть вопрос об увеличении штрафов и назначении исправительных работ за участие в рекламе онлайн-казино, такое поручение было дано во вторник комитету Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству спикером палаты Валентиной Матвиенко.

"Сегодня в интернет-пространстве засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральным законом. Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями", — сказал сенатор Эдуард Исаков.

Но в то же время, по его словам, известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах в соцсетях, активно призывают играть в азартные игры, рассказывая, "как быстро и, по их словам, честно" можно обогатиться.

Сенатор подчеркнул, что действия артистов подпадают под статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), но наказание по ним влечет наложение штрафов до 2,5 тысяч рублей, что "не соизмеримо с полученными от рекламы гонорарами".

Исаков предложил коллегам рассмотреть этот вопрос и разработать поправки в КоАП РФ с "кратным увеличением штрафов" и дополнительным назначением исправительных работ. По его словам, "минуту в ролике эти актеры языком проработают, а потом 15 суток поработают лопатами, может быть, задумаются, что рекламировать, а что нет".