В Совфеде предложили законодательно ввести услуги по вытрезвлению

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил с инициативой разработки законопроекта об оказании услуг по вытрезвлению граждан.

"Необходимо отработать нормативно-правовую базу, а точнее, нужен закон, который заполнит эту нишу. На сегодняшний день в законе нет полномочий субъектов, именно четко прописанной, этого вида деятельности — оказания услуг по вытрезвлению граждан или оказанию услуг гражданам, находящимся в нетрезвом состоянии", — заявил Рязанский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы комитета СФ в весеннюю сессию.

"Абсолютное большинство регионов, с точки зрения социологии, поддерживают, потому что услуга эта, к сожалению, нужна. Она важна не для того, чтобы бороться с алкоголизмом — для этого нужна другая методика и иные меры. Что касается житейских ситуаций — тема важна для того, чтобы людей просто спасать. Спасать от преступников, спасать от того, чтобы они просто не замерзли, чтобы их не ограбили", — добавил сенатор.

Рязанский отметил, что в том случае, если человек не сможет оплатить эти услуги, стоимость его нахождения в вытрезвителе может быть компенсирована общественными работами, а для этого "региону надо дать соответствующие права и полномочия".

"Мы провели анализ всего законодательства регионов, кто где и как видит эту проблему. Кто-то принял свой закон, где-то это просто постановление, где-то это приказы. Но на сегодняшний день полномасштабно вопрос, с точки зрения субъективной политики, решён в Татарстане, Челябинской области, Белгородской области, Омском регионе, республике Тыва", — сообщил сенатор.

По его словам, к примеру, в Белгородской области количество людей, которые попадают в медвытрезвители, составляет около 10 тысяч в год. В Татарстане, как отметил парламентарий, действуют 13 подобных учреждений, за год там бывает до 14,5 тысяч пациентов.

Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в том числе, поможет предотвращать нападения на медиков.