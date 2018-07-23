Комитет СФ одобрил законы о создании кассационных и апелляционных судов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник пакет законов, направленных на создание отдельных кассационных и апелляционных судов.
"Принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования судебной системы и повышения эффективности правосудия. Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку", — отметил сенатор.
Пакет законов предусматривает также размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных городах. Первый кассационный суд будет расположен в Саратове, второй — в Москве, третий — в Петербурге, четвертый — в Краснодаре, пятый — в Пятигорске, шестой — в Самаре, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, девятый — во Владивостоке. Военный кассационный суд будет размещен в Новосибирске.
Помимо этого, законы устанавливают предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.