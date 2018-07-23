МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил учредить звание "Образцовая семья" сначала в Москве, а затем на территории всей страны.

"Мы будем биться за то, чтобы было принято звание "Образцовая семья" по Москве хотя бы, а в перспективе – и по всей стране. У нас есть орден славы родителей, но когда орден еще рано давать, то дать звание", — сказал Жириновский в ходе пресс-конференции в понедельник.

Помимо этого, он предложил "освободить Кремль и сделать его музеем". Позже Жириновский в своем Telegram-канале пояснил, что таким образом удастся разгрузить центр Москвы, а госучреждения, по его мнению, надо перенести на окраину города.

"Центр Москвы нужно разгрузить. Кремль нужно освободить, а резиденцию президента перевезти в Новую Москву. Госдуму нужно перевезти в Мневники. Все госучреждения на окраину, чтобы разгрузить столицу. Мы заставляем москвичей ездить в центр на работу, а нужно, чтобы они приезжали в центр только для отдыха", — написал он.

Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года. Им награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Награждаемые должны состоять в браке и вместе со своими детьми составлять социально ответственную семью, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.