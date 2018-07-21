Летчик-космонавт Романенко стал начальником главного штаба "Юнармии"

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область). 21 июл — РИА Новости. Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко избран начальником главного штаба "Юнармии" на 3-м слете Всероссийского военно-патриотического общественного движения.

Романенко Роман Юрьевич родился в 1971 году в городе Щелково Московской области. Окончил суворовское военное училище в Ленинграде, высшее авиационное училище в Чернигове, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Дважды совершал космические полеты — в 2009 и 2012-2013 годах. В общей сложности провел на орбите 11 месяцев. С 2015 года является депутатом Государственной думы РФ. Роман Юрьевич — космонавт во втором поколении, его отец — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Викторович Романенко.

Участники слета поблагодарили первого лидера "Юнармии" олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова. Была особо отмечена его роль в создании и развитии движения.

Труненков возглавит министерство спорта в одном из субъектов РФ и продолжит работу в "Юнармии" в качестве члена главного штаба.

"Юнармия" создана по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 250 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.