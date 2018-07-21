"Аэрофлот" сообщил о проблемах с отправкой багажа из Шереметьево

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщает о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево из-за системы транспортировки.
Как отметили в авиакомпании, в настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа, недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами. В случае неприбытия багажа пассажирам рекомендуется обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму, отмечается в сообщении.
Авиакомпания также напомнила о необходимости сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки.
"Проверить статус розыска багажа и ознакомиться с порядком действий в ситуации, если Ваш багаж не прибыл, можно на нашем сайте", — добавляется в сообщении.