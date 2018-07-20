Путин высказался по вопросу изменения пенсионного законодательства

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России чувствителен и обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет.

"Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — сказал российский лидер на встрече с волонтерами в Калининграде.

При этом он напомнил, что проблема возникла "не вчера", и рассматриваются разные варианты.

"О чем говорят эксперты? Мы должны ведь основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития и социальной сферы", — отметил глава государства.

Путин также пояснил, что без изменений ситуация в будущем будет меняться не в пользу работающих граждан, и пенсионная система может "лопнуть".

Кроме того, президент подчеркнул, что окончательного решения по вопросу изменения пенсионного законодательства еще нет.

"Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет <…>. Естественно, нужно слушать тех людей которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное", — заключил президент.

О законопроекте

Накануне нижняя палата парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. речь шла лишь о базисных нормах. На обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.

В законопроекте кабмина отмечается, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы в целом. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.