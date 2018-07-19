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Общество

Изменения в пенсионном законодательстве прошли первое чтение в Госдуме

(обновлено: 13:49 19.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкПенсионеры возле отделения пенсионного фонда РоссииПенсионеры возле отделения пенсионного фонда России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

На этапе первого чтения законопроекта рассматривается лишь его общая концепция и основные положения, во втором чтении идет уже детальное обсуждение, вносятся поправки и дополнения. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

"За" проект проголосовали 328 депутатов, "против" — 104 парламентария, воздержавшихся не было.

О законопроекте

На Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.

В законопроекте кабмина отмечается, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы  в целом. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Поэтапные изменения

Изменения в пенсионное законодательство планируется вводить поэтапно и с переходным периодом. Первыми они затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Они получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в 62 года и 57 лет. В 65 лет в 2028 году на пенсию пойдут мужчины 1963 года рождения, а в 63 года в 2034 году — женщины 1971 года рождения.

Некоторым категориям граждан правительство предлагает сохранить льготы на досрочный выход на пенсию. В первую очередь, это люди, работающие в опасных и вредных условиях труда: например, под землей, в горячих цехах и т. д. Кроме того, повышение пенсионного возраста не коснется тех, кому досрочная пенсия назначается по социальным мотивам и состоянию здоровья. Изменения не коснутся и пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

Согласно законопроекту, пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. Например, для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним: сейчас возраст выхода установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Законопроект предусматривает выход на пенсию для них в 60 лет и 58 лет соответственно. Это объясняется тем, что в 1950-е годы условия проживания в этих районах были очень тяжелыми. Это со временем изменилось.

Пожилые люди в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Некоторые изменения коснутся и педагогических, медицинских и творческих работников. Для них институт досрочных пенсий сохранится, но возраст выхода на досрочную пенсию повысится.

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа. Сейчас этим гражданам нужно выработать специальный стаж от 15 до 30 лет, и это правило останется без изменений. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроект также предлагает 1 января 2020 года увеличить темпы роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим — по году в год. Кроме того, планируются изменения и в случае выхода на социальную пенсию. Так, гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Эти изменения также будут реализовываться постепенно.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих также должен быть скорректирован, но пока этот вопрос только обсуждается с Минобороны.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

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