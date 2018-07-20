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Общество

Как "воспитывали" подростков в реабилитационном центре в Казани

(обновлено: 08:29 20.07.2018)
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© Depositphotos / photographee.euПодростки. Архивное фотоПодростки. Архивное фото
© Depositphotos / photographee.eu

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств над подростками в частном реабилитационном центре. Родители отправляли туда трудных детей на перевоспитание. Но порядки там оказались крайне суровые. Воспитанников обливали ледяной водой, заставляли делать по тысяче приседаний. В качестве наказания их отвозили в реабилитационные центры для наркоманов, где они жили бок о бок с наркозависимыми по несколько дней.

Урок молчания

Сын москвички Натальи Фадеевой Даниил трудным ребенком никогда не был. Но в девятом классе мальчик начал прогуливать школу, успеваемость снизилась. Наталья решила подобрать для сына школу-интернат, где Даню смогли бы мотивировать на учебу, помочь ему пережить переходный возраст.

На глаза попала реклама казанского частного реабилитационного центра для подростков "Символ жизни". На сайте расписывалось, что детям здесь помогут восстановить отношения с родителями, привьют интерес к учебе и навыки здорового образа жизни.

© Фото : предоставлено Натальей ФадеевойСын Натальи Фадеевой Даниил
© Фото : предоставлено Натальей Фадеевой
Сын Натальи Фадеевой Даниил

Двадцать пятого августа 2017 года подросток с мамой приехали в Казань. Наталью сразу предупредили, что в течение месяца она не сможет разговаривать с сыном даже по телефону — смартфоны у воспитанников забирают. Первое свидание положено только через три месяца. "Конечно, меня такое требование удивило. Но как мне объяснили, это помогает детям адаптироваться к новым условиям, не скучать по родителям и дому. Я успокоилась. Тем более на связи с руководителем программы коррекции я была постоянно и меня уверяли, что у Дани все хорошо", — рассказала РИА Новости Наталья.

Но первый же разговор по телефону с сыном насторожил Фадееву. "Даня ребенок активный, разговорчивый. А на все мои вопросы он отвечал, будто зомби: "У меня все хорошо, мы здесь рисуем, кормят вкусно…" Я тут же связалась с руководством центра, спросила, почему сын стал сам не свой. Мне ответили, что он на меня злится. Мол, должно пройти время, чтобы ребенок привык, отпустил обиду. Это я сейчас понимаю, что Даня просто был замученный, невыспавшийся".

Исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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О том, что подростков в качестве наказаний за мелкие провинности лишали сна и обливали ледяной водой, она узнала значительно позже. Открыла глаза ей одна из сотрудниц центра.

Из показаний Даниила, которые Наталья предоставила в распоряжение РИА Новости: "В центре мы очень мало спали, поскольку из-за наказаний спать нас отпускали под утро. На уроках мы часто засыпали. Учителя жаловались Елизавете Александровне, и нас снова наказывали, заставляли приседать или убираться в доме <…>".

Наказать могли за любую мелочь. Например, однажды, как рассказывает мальчик, на кухне недосчитались банки с шоколадной пастой. "Чтобы понять, кто ее украл, консультанты заставили всех нас делать тысячу сто приседаний, держа друг друга за плечи. Такое наказание использовалось в центре часто. Если мы не успевали днем нужное количество подходов, нас заставляли приседать ночью".

"В центре нас часто поливали ледяной водой из шланга, якобы в воспитательных целях. Нам говорили, что все происходит с одобрения родителей".

"Загоняли в баню по 30 человек и заставляли петь песни"

Директор школы у доски. Архивное фото
© Fotolia / peshkov
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Но самое страшное, как уверяет Наталья, происходило в так называемых мотивационных центрах, куда отправляли подростков, не желающих подчиняться режиму: "Это были реабилитационные центры для наркоманов. Дети там жили бок о бок со взрослыми наркозависимыми. Спать им давали всего по два-три часа. А все остальное время они выполняли идиотские задания. Например, их заставляли по зернышку разбирать перемешанные гречку и рис. Только они заканчивали, как крупы смешивали опять. Другая мотивация была не менее изощренной — в крышке из-под колы сына заставляли носить воду с первого этажа на второй".

В "мотивации" Даниил провел девять дней. Мать узнала о том, что сына увозили из центра, только спустя восемь месяцев.

Из показаний Даниила: "Мотивация" находилась в поселке Константиново, внутри дома была вывеска "Триумф". Когда мы приехали на место, меня схватили пятеро мужчин, заломили мне руки и повели в баню. Там бросили на пол прямо в одежде (куртке, брюках, обуви) и начали поливать ледяной водой из шланга. Его засовывали даже под одежду. Это делали в течение примерно сорока минут, пока я не начал синеть".

"В "мотивации" также практиковали тренинг "танк". В раскаленную баню загоняли по тридцать человек и заставляли петь пять песен. Из бани не выпускали, пока не споем их все.

В показаниях мальчик описывает тренинг под названием "корона". Он должен был ходить в высокой картонной короне, "в которую кидали всякие тряпки".

Мальчики дерутся на школьной площадке
© Fotolia / Monkey Business
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В итоге психика парня не выдержала, он попытался совершить суицид. Именно это легло в основу уголовного дела, которое возбудили 19 июля.

"Представляете, ему тогда даже скорую не вызвали! — возмущается мама школьника Наталья Фадеева. — Через пять часов порезы промыли, перевязали. Мне об этом не сказали ни слова. Узнала я обо всем только спустя несколько месяцев. Да и то меня пытались заверить, что сделал он это из-за неразделенной любви к одной девочке".

Даня не единственный воспитанник центра, доведенный до отчаяния. В показаниях мальчик подробно рассказывает о друге, которого даже отвезли в больницу после попытки суицида.

За пребывание детей в центре родители платили немаленькие деньги. Месяц "реабилитации" стоил 45 тысяч рублей. Еще 25 тысяч приходилось доплачивать за учебную программу. Деньги перечисляли на карту Елизавете Платоновой — руководителю программы коррекции в "Символе жизни". "Она говорила, что в центре нет расчетного счета. Хотя у меня сейчас на руках документ о том, что счет был открыт еще 18 июля 2017 года", — утверждает Фадеева.

"Заставляли приседать голой"

Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке
© Fotolia / Monkey Business
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"Семнадцатилетняя Яна (имя изменено) в "Символе жизни" провела 11 месяцев. Говорит, что самым страшным наказанием был ледяной душ, которому ее подвергли за симпатию к парню из центра. "Мне нравился один мальчик, — рассказывает она РИА Новости. — Как мне кажется, я уже достаточно взрослая, чтобы испытывать чувство привязанности. Но в центре решили по-другому. В общем, ночью приехали "мотиваторы" Алексей и Гарик, завели меня в душ и начали поливать холодной водой. Алексей говорил, что в качестве исправления я должна буду докладывать ему обо всех секретах, которые дети скрывают от взрослых. В противном случае меня отправят в "мотивацию". Мы все этого очень боялись, потому что там происходили страшные вещи. Например, мою подругу заставили пять раз приседать голой на глазах у взрослых мужчин. Якобы таким образом у нее искали запрятанные в теле наркотики".

За матерное или даже сленговое слово наказывали приседаниями: "Их назначали по несколько сотен, мы еле справлялись. А однажды меня заставили неделю сидеть на стуле и смотреть в одну точку. Разрешали только поесть, да и то после того, как из столовой уйдут все ребята. Это, как мне объясняли, была практика одиночества, чтобы я не сближалась очень сильно с коллективом".

И никаких прогулок: "Огороженной территории у центра не было, поэтому на улицу нас не выпускали по два месяца. Мы просто сидели в корпусе".

Обед в боксерских перчатках

Трудный возраст: советы психолога родителям, как не стать врагом подростку
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Трудный возраст: как не стать врагом подростку
Дочь Ольги Титовой Таня провела в центре четыре месяца. Девочка страдала компьютерной зависимостью — от проблем в школе она пыталась укрыться в виртуальном мире. Когда игры стали мешать учебе, мама решила отправить ее в "Символ жизни". Говорит, долго искала заведение, где бы детей постоянно контролировали психологи. В казанском центре, помимо групповых занятий, обещали еще и индивидуальные.

Чем это может обернуться, Титова даже представить не могла. Например, в центре обещали бороться с вредными привычками воспитанников. Получалось своеобразно: "У Тани есть дурная привычка грызть ногти, — рассказывает ее мама РИА Новости. — Якобы чтобы отучить ее от этого, дочери на руки надевали боксерские перчатки и заставляли сидеть в них на уроках и даже есть. Потом перчатки сменили на пакеты для мусора".

У каждого ребенка был бейдж с именем. Если подросток его терял, заставляли носить в руках фанерку. "Причем эту доску нельзя было отложить — ты должен был одной рукой держать ее, а другой есть или делать уроки. Всю зиму в центре было очень холодно, а теплых одеял не давали. Таня спала в куртке, потом кто-то из мальчиков пожертвовал ей плед", — продолжает Титова.

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Казани завели дело после информации об издевательствах над подростком
Сложно представить, но долгое время подростки молчали и даже намеком не давали понять родителям, что над ними издеваются. Мамы воспитанников объясняют это страхом перед отправкой в "мотивационные центры". Во время телефонных разговоров рядом обязательно сидел кто-то из персонала. Если ребенок начинал болтать лишнее, телефон тут же выключали. Потом паузу списывали на проблемы со связью.

Перед свиданиями с родителями детей обыскивали — просили раздеться до нижнего белья. Но Таня, дочь Ольги Титовой, смогла спрятать в бюстгальтере и "передать на волю" несколько записок от других детей. После этого пятерых подростков из реабилитационного центра забрали.

Девятнадцатого июля, спустя почти два месяца после первого обращения в полицию Натальи Фадеевой, Следственное управление СК по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту издевательств над подростком и доведения его до самоубийства. Как указано на сайте ведомства, в реабилитационном центре уже провели выемку документов, опросили всех воспитанников и сотрудников. "В деятельности центра, возможно, имеются нарушения действующего законодательства", — говорится в сообщении следственных органов.

Пациенты реабилитационного центра для наркоманов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экскурсии к наркоманам

Телефон центра недоступен уже несколько дней. По мобильным сотрудники общаются крайне неохотно. Например, Елизавета Платонова, которая, по словам как детей, так и их родителей, была руководителем программ коррекции, ответила РИА Новости, что в центре она не работает. Выслала телефон "координатора по всем вопросам". Но по указанному номеру трубку взяла волонтер София Гургенишвили.

"О возбуждении уголовного дела нас не уведомляли. Все, что рассказывают журналистам Наталья Фадеева и другие родители, не соответствует действительности. Дети ездили в дисциплинарный блок на экскурсию — посмотреть, как живут люди в суровых условиях. Никаких жестоких наказаний у нас не практиковалось. Есть много бывших воспитанников, у которых осталось о нас только хорошее мнение".

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