Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнять за утрату доверия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Представители бизнес-сообщества обратились к Минтруду с просьбой включить в Трудовой кодекс статью "утрата доверия" как основание для увольнения сотрудника. Об этом рассказал газете "Известия" глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

Сейчас подобная норма существует для госслужащих. В ТК четко прописаны причины утраты доверия: непредставление сведений о доходах и расходах, наличие счетов в зарубежных банках, ведение коммерческой деятельности и так далее.

Российское законодательство также позволяет увольнять по причине утраты доверия сотрудников органов правопорядка и профессиональных военных.

Предприниматели просят министерство распространить эту норму и на коммерческие компании, так как считают, что это поможет защититься от нерадивых и нечистых на руку сотрудников. Например, некоторые недобросовестные работники переходят к конкурентам, забрав с собой все разработки своей бывшей компании.

По словам Баснака, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний", — подчеркнул он.