В Минтруде оценили возможность увольнения сотрудников из-за утраты доверия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минтруд рассчитывает, что введение возможности увольнения в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку побудит работников серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"В настоящее время Минтруд России прорабатывает вопрос о возможном включении в Трудовой кодекс Российской Федерации нормы об увольнении сотрудника в связи с утратой доверия в организациях", — заявили в ведомстве.

По данным Минтруда, сейчас положения ТК РФ не содержат перечень обязанностей, которые могут быть возложены на работника с целью предупреждения коррупционных и иных правонарушений со стороны работника, и, как следствие, возможности применения специальных мер юридической ответственности.

"В связи с этим определение конкретного перечня обязанностей, связанных с предупреждением коррупции, и установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", — заявили в ведомстве.

В Минтруде также добавили, что при внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ необходимо исходить в том числе из интересов работников и не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя.

"Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и основываться на результатах дисциплинарной проверки", — заявили в Минтруде.

После оформления данной инициативы в законопроект Минтруд намерен пригласить заинтересованные стороны к обсуждению, чтобы максимально учесть интересы и работников, и работодателей, и государства.

В министерстве также отметили, что уже получали письма от представителей предпринимательского сообщества, связанные с возможностью увольнения работника в связи с утратой доверия.