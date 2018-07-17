Знаменитый кот-оракул Ахилл ищет новый дом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа, который предсказывал матчи чемпионата мира по футболу, будет передан в семью, сейчас в списке желающих забрать Ахилла уже 27 человек, сообщила РИА Новости ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Кот Ахилл, который был оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается предсказаниями футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.

"Мы очень привязались к Ахиллу, но считаем, что он заслужил спокойную жизнь, в семье ему будет гораздо комфортнее. Но мы надеемся, что он и дальше продолжит выполнять свою социальную роль. Ахилл действительно очень общительный, очень любит детей, и он и дальше будет посещать детские заведения, в том числе и детский хоспис", — сказала Кондратьева.

По ее словам, в настоящее время в списке желающих забрать Ахилла 27 человек. "Желающих много. Мы смотрим на мотивы, которые побуждают людей забрать именно Ахилла, смотрим, как Ахилл сам выбирает себе хозяев, а также на готовность будущих владельцев поддерживать его публичный образ жизни, важно, чтобы он и дальше выезжал в детские заведения", — рассказала Кондратьева.

Она отметила, что решение о выборе новых хозяев для Ахилла принимается коллегиально, о новой семье для кота будет объявлено в четверг.

Белоснежный глухой кот Ахилл был выбран оракулом как наиболее стрессоустойчивый и общительный. Как говорили специалисты, Ахилл был выбран оракулом благодаря его способностям к анализу и необычному поведению, предполагающему, что он может что-то угадать.