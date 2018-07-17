Эксперты оценивают емкость рынка АНД в России в 200 тысяч аппаратов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Потребность российского рынка в наружных дефибрилляторах составляет порядка 200 тысяч единиц, сообщил РИА Новости со ссылкой на экспертов заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Иван Ожгихин в рамках пресс-тура на Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), который производит устройство.

Он напомнил, что 16 мая этого года депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о размещении дефибрилляторов в общественных местах и их использовании неограниченным кругом лиц.

"После выхода закона потенциальная емкость рынка в России составит 200 тысяч дефибрилляторов. Эксперты подсчитали учреждения, где работают более тысячи человек, а также места массового скопления людей, такие как вокзалы, больницы, школы, аэропорты и метро. Чем больше там будет наших приборов, тем больше жизней удастся спасти", — сказал Ожгихин.

По его словам, на УОМЗ создана одна из первых линий в России по производству автоматических наружных дефибрилляторов. Речь идет об устройстве АНД А15, которое с помощью четырех простых действий помогает восстановить сердечную деятельность пострадавшего. Каждый шаг сопровождается голосовыми и визуальными подсказками, а сам аппарат реагирует только на отсутствие сердцебиения, что исключает нанесение вреда в результате ложного срабатывания.

На данный момент уральский завод выпустил первую партию из нескольких сотен дефибрилляторов, а в случае принятия соответствующего законопроекта, отметил Ожгихин, "Швабе" готов поставить десятки тысяч устройств.

В создании наружного дефибриллятора принимал участие доктор медицинских наук, заслуженный врач России, главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский. В ходе пресс-тура он привел мировую статистику, согласно которой от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают 17 миллионов человек. Из них в России не менее 150 тысяч уходят из жизни по причине внезапной сердечной смерти.

"Люди просто не доезжают до больниц и стационаров. Причем, речь идет о трудоспособном контингенте, который ходит в спортзалы и на спортивные площадки. Беда может случиться где угодно — в торговом центре, на улице. Поэтому возникла идея создать такой маленький прибор, который был бы очень эффективным, безопасным, и чтобы не только врач или фельдшер мог им воспользоваться, но даже необученный человек", — сказал РИА Новости Габинский.

УОМЗ входит в состав холдинга "Швабе" и является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России. В структуре выпуска гражданской продукции завода наибольшая доля приходится именно на медицинскую технику. Здесь производят и разрабатывают оптико-электронные системы различного назначения, медаппаратуру, а также геодезические и измерительные приборы. Экспортная карта предприятия насчитывает 88 стран.