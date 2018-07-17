Правительство выделило дополнительные финансы на лекарства по соцпомощи

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство РФ увеличило более чем на 1,8 миллиарда рублей субвенцию на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее правительство РФ одобрило проект об увеличении на 1,8 миллиарда рублей субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

"Распоряжение от 14 июля 2018 года №1464-р. Объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи", — говорится на сайте.

Поясняется, что в I квартале 2018 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек и превысило 3,4 миллиона человек. В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен до 33,514 миллиарда рублей.