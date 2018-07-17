— Ольга Николаевна сама все делала, а я сидела, дремала. Покой на меня обрушился. Переживала четыре года: нет пенсии. А сейчас — покой. — Раиса Александровна после поездки к врачам сидит у открытого окна. — Знаете, что тут натворили? Объявили, чтобы люди деньги несли. «Народная пенсия», так назвали. Я уже несколько тысяч чужих денег получила — и так стыдно. Но я благодарна всем. И взаимно я их люблю.

Этот день Раиса Александровна провела в дороге и у докторов. Между поселком Шолоховский, где находится приют, и Белой Калитвой, где можно оформить документы, 27 километров полей с подсолнечником.

Такси в одну сторону — 500 рублей, оформление всех документов на РВП (разрешение на временное проживание) — десять тысяч.