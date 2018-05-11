«В десяти километрах от нас стояли украинские войска — что хотят, то и делают. С автоматами в руках ходят, в магазин — тоже. Страшно. Они к нам пришли еще в 2014 году, люди вставали живой стеной и не пропускали их. Недели две не могли пройти. Против танков что сделаешь? И они прошли. Иуда у нас один нашелся — записывал фамилии всех, кто был против. Отлавливали их и били. Я еще полгода жила там. Под бомбежками, «градами». Пошла однажды за водой, колодец недалеко. И солдат идет, стал стрелять перед моими ногами. Как вы думаете, страшно мне было? Стрелял перед ногами! Я ему говорю: «Сынок, неужели у тебя нет ни бабушки, ни мамы — никого? Что ты издеваешься надо мной?» А он хохочет».

В 2015-м, когда взрывной волной в ее доме вынесло все окна с рамами, двери, приподняло и опустило на место крышу, Елена решила уехать в Россию.