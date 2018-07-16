В Совфеде предложили разрешить рекламу во время детских передач

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, разрешающий показ рекламы во время детских передач, для стимулирования роста объема контента для детей на федеральных телеканалах.

Авторы инициативы указывают, что в соответствии с планом Минсвязи России за прошедшие пять лет доля детских и образовательных программ на российском телевидении должна была вырасти вдвое — с 12% в 2013 году до 25% в 2018 году. "Вместе с тем в настоящее время очевидно, что поставленная цель не была достигнута", — говорится в пояснительной записке.

По мнению разработчиков, основной причиной сложившейся ситуации является нежелание телеканалов увеличивать долю детских передач из-за запрета рекламы во время их показа и заметных ограничений рекламного времени до и после программ для детей.

"В свете изложенного представляется целесообразным в целях стимулирования демонстрации детского контента на российских федеральных телеканалах разрешить однократное прерывание рекламой во время показа", — говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается разрешить включать рекламные блоки длительностью не более 3 минут во время детских и образовательных передач, продолжительность которых составляет не менее чем 40 минут. Для передач, продолжительность которых составляет 1 час и более, реклама может составлять до 4 минут.

Дополнительно предлагается также увеличить разрешенное время рекламы непосредственно перед началом показа детских и образовательных передач, а также перед их окончанием до 3 минут.

При этом законопроект устанавливает ограничения в отношении содержания рекламных роликов. Согласно проекту, во время детских передач рекламировать могут только товары, предназначенные для детей.