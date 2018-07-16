В Совфеде предложили разрешить рекламу во время детских передач

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, разрешающий показ рекламы во время детских передач, для стимулирования роста объема контента для детей на федеральных телеканалах.
По мнению разработчиков, основной причиной сложившейся ситуации является нежелание телеканалов увеличивать долю детских передач из-за запрета рекламы во время их показа и заметных ограничений рекламного времени до и после программ для детей.
"В свете изложенного представляется целесообразным в целях стимулирования демонстрации детского контента на российских федеральных телеканалах разрешить однократное прерывание рекламой во время показа", — говорится в пояснительной записке.
Дополнительно предлагается также увеличить разрешенное время рекламы непосредственно перед началом показа детских и образовательных передач, а также перед их окончанием до 3 минут.
При этом законопроект устанавливает ограничения в отношении содержания рекламных роликов. Согласно проекту, во время детских передач рекламировать могут только товары, предназначенные для детей.