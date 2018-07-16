Матвиенко ввела в Совфеде правило о ежегодной диспансеризации

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что ввела правило, согласно которому сенаторы и сотрудники аппарата палаты должны ежегодно проходить диспансеризацию.

В рамках регионального совета по здравоохранению Матвиенко отметила, что "работодатели должны участвовать в том, чтобы граждане проходили обследование, диспансеризацию".

Она напомнила, что глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский внес в Госдуму законопроект, по которому предлагается выделять для сотрудников один дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

"Я завела правило, когда в Совфеде служба кадров собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли диспансеризацию раз в год", — сообщила Матвиенко.