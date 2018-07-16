Грудинин развелся с женой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мировой суд Бабушкинского района Москвы принял решение о разводе директора ЗАО "Совхоз им. Ленина", экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина с женой Ириной, сообщила журналистам после процесса представитель ответчицы, адвокат Елена Бойцова.

Таким образом суд удовлетворил исковое заявление о расторжении брака супругов, имеющих двух взрослых детей.

Бойцова пояснила, что Ирина Грудинина пыталась решить дело мирным путем и "не выносить сор из избы". "У них взрослые дети, это было возможно, если бы Павел Николаевич не принял решение обратиться в суд и решать вопросы именно здесь", — сказала адвокат.

По ее словам, также важен вопрос даты прекращения семейных отношений. "В своем исковом заявлении Грудинин утверждает, что их отношения были прекращены в 2009 году, однако нам известно, что во время предвыборной кампании Грудинин собственноручно подал в Центризбирком документы о том, что Ирина Игоревна является его законной супругой, вместе с тем он представил документы о ее имуществе в совокупности со своим имуществом. Ирина Игоревна получала от него просьбы не расторгать брак и считаться его законной супругой", — заявила Бойцова, отметив, что сторона ответчицы просит суд считать датой расторжения брака именно момент обращения Грудинина в суд с иском.

Бойцова добавила, что суд пока огласил резолютивную часть решения, иные данные будут зависеть от мотивировочной части. По ее словам, вопросы о совместно нажитом имуществе экс-супругов пока преждевременны, однако иск уже готовится к подаче в суд.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе стороны истца — представителей Грудинина. Экс-кандидат в президенты, как и его супруга, не участвовал в разбирательстве лично. По словам его доверителей, сторона ответчицы является "инициатором публичного фарса", в связи с чем на заседание пришло множество журналистов, тогда как Грудинин не хотел бы, чтобы его личную жизнь освещали.

Настаивая на открытости процесса, представители Ирины Грудининой отметили, что ее супруг сам захотел участвовать в судебном разбирательстве, хотя и мог решить все связанные с бракоразводным процессом вопросы в личном порядке.

Заявление о разводе было подано в мае, в июне состоялось заседание, на котором супругам был назначен срок примирения.