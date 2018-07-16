СПЧ предлагает отказаться от одноразового пластика на мероприятиях

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) РФ предлагает регионам страны по примеру Ленинградской области отказаться от использования одноразового пластика на массовых мероприятиях, сообщает сайт СПЧ в понедельник.

Соответствующее решение в Ленобласти принял региональный комитет по культуре, распорядившийся "запретить использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки при проведении культурно-массовых мероприятий", а также в госучреждениях, подведомственных комитету по культуре, уточняют в СПЧ.

Отмечается, что Ленобласть стала первым в стране регионом, отказавшимся от одноразового пластика во время массовых мероприятий.

"Совет по развитию гражданского общества поддерживает решение комитета и будет рекомендовать распространить такую инициативу во всех регионах", — говорится в сообщении президентского СПЧ.

Как отметил руководитель проекта "Ноль отходов" Гринпис России Александр Иванников, "официальный отказ от одноразового пластика — прецедент для нашей страны".

"За границей подобные меры применяют, например, в Калифорнии и Франции, и они показали свою эффективность. Если Ленобласть не заменит одноразовый пластик на одноразовую бумагу, а начнёт использовать многоразовую тару и упаковку, то вскоре она может стать эдакой русской Калифорнией, свободной от тысяч тонн мусора", — цитирует сайт СПЧ слова эксперта.