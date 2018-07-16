Дороги в Волгограде расчищают около 100 единиц техники

ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Работы по восстановлению транспортного сообщения после ливня в Волгограде, который обрушился на город днем 15 июля, шли всю ночь и продолжаются утром в понедельник, дороги расчищают около 100 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в Волгограде введен режим ЧС из-за ливня, который обрушился на город 15 июля. Потоками воды вынесло грунт со склонов и откосов, в результате на дорогах образовались грунтовые наносы, в том числе возле стадиона "Волгоград Арена".

"Работы по расчистке от грунтовых наносов дорог и откачка воды с трамвайных путей шли всю ночь и ведутся до сих пор. Занято около 100 единиц специальной техники", — сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Когда восстановительные работы будут завершены, собеседник агентства не уточнил.

На данный момент, по сообщению администрации города, возобновилось движение скоростного трамвая, часть пути которого проходит под землей. Транспорт сейчас ходит по укороченному маршруту от станции "Ельшанка" до остановки "Европа Сити Молл".

"С 6.00 понедельника по дублирующему троллейбусному маршруту №12 пущены дополнительные единицы подвижного состава. На данном маршруте принимаются проездные билеты скоростного трамвая", — говорится в сообщении мэрии.