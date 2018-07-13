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Общество

В СФ хотят сделать географические указания объектом интеллектуальных прав

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© РИА Новости / СоловьевПерейти в фотобанкКраснодарский чай. Архивное фотоКраснодарский чай. Архивное фото
© РИА Новости / Соловьев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Совете Федерации предлагают ввести в Гражданский кодекс РФ новый объект интеллектуальных прав – "географическое указание", документ внесен в Госдуму, сообщает в пятницу пресс-служба СФ.

На Смоленщине осенью появятся продукты под единым брендом Смолпродукт
© Предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области
На Смоленщине осенью появятся продукты под единым брендом "Смолпродукт"

Законопроект подготовлен группой сенаторов во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Он направлен на совершенствование правового регулирования в сфере охраны наименований мест происхождения товаров и введение в Гражданский кодекс нового самостоятельного объекта интеллектуальных прав,

По мнению сенаторов, вопросы популяризации и продвижения региональных брендов чрезвычайно важны для Совета Федерации как палаты регионов. У всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами.

При этом регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями, таких как "Краснодарский чай", "Башкирский мед", "Хохлома", "Дулевский фарфор", "Тульский пряник" и другие.

Хохлома
© РИА Новости
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Продвижение положительного имиджа каждого субъекта или города, развитие территориальных брендов может стать важным источником пополнения региональных бюджетов, считают разработчики законопроекта.

Как свидетельствует отечественная и мировая практика, один из действенных правовых механизмов продвижения территориальных брендов – использование такого средства индивидуализации как наименование места происхождения товара (НМПТ). В России уже сформирована современная законодательная база в этой области. Наличие зарегистрированного НМПТ гарантирует потребителю особые, зачастую неповторимые свойства товара, полагают авторы проекта.

Вместе с тем, по мнению сенаторов, наряду с НМПТ, в правовом отношении должны быть защищены и географические указания. На сегодняшний день существует запрос на введение в правовое поле самостоятельного объекта интеллектуальных прав – географического указания. Прежде всего, это обусловлено удобством государственной регистрации такого объекта.

Сырная продукция на сырном фестивале в Истринском районе Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В соответствии с международными стандартами, к товарам с географическим указанием применяются более мягкие требования. В частности, отличием географического указания от НМПТ является то, что при производстве продукта, охраняемого НМПТ, все этапы производства должны осуществляться в конкретном регионе, а для использования объекта охраны "географическое указание" не все этапы производства должны производиться в одном регионе (например, для вина – 15% винограда может поступить из другого региона).

Введение в правовой оборот понятия "географическое указание" как объекта интеллектуальных прав может быть осуществлено путем корректировки Гражданского кодекса, полагают авторы законопроекта.

Такие изменения соответствуют мировым тенденциям, подчеркивают разработчики. В мае 2015 года был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения, который дает возможность осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но и географических указаний.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
бред.

Вот возьмите шоколад "Россия", ну, сделан он в России, а кто его сделал? Правильно, эту кислятину сделали капиталюги из нестле.
16:14
13.07.2018
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Евгений Жегульский
Интересно конечно, но не совсем понятно... Если этим пытаются привязать и защитить бренды, то сможет ли например посёлок Ту́льский — посёлок в Майкопском районе Республики Адыгея, законно выпускать тульские пряники?!?! И т.д. и т.п... ))
16:13
13.07.2018
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