МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Совете Федерации предлагают ввести в Гражданский кодекс РФ новый объект интеллектуальных прав – "географическое указание", документ внесен в Госдуму, сообщает в пятницу пресс-служба СФ.

Законопроект подготовлен группой сенаторов во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Он направлен на совершенствование правового регулирования в сфере охраны наименований мест происхождения товаров и введение в Гражданский кодекс нового самостоятельного объекта интеллектуальных прав,

По мнению сенаторов, вопросы популяризации и продвижения региональных брендов чрезвычайно важны для Совета Федерации как палаты регионов. У всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами.

При этом регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями, таких как "Краснодарский чай", "Башкирский мед", "Хохлома", "Дулевский фарфор", "Тульский пряник" и другие.

Продвижение положительного имиджа каждого субъекта или города, развитие территориальных брендов может стать важным источником пополнения региональных бюджетов, считают разработчики законопроекта.

Как свидетельствует отечественная и мировая практика, один из действенных правовых механизмов продвижения территориальных брендов – использование такого средства индивидуализации как наименование места происхождения товара (НМПТ). В России уже сформирована современная законодательная база в этой области. Наличие зарегистрированного НМПТ гарантирует потребителю особые, зачастую неповторимые свойства товара, полагают авторы проекта.

Вместе с тем, по мнению сенаторов, наряду с НМПТ, в правовом отношении должны быть защищены и географические указания. На сегодняшний день существует запрос на введение в правовое поле самостоятельного объекта интеллектуальных прав – географического указания. Прежде всего, это обусловлено удобством государственной регистрации такого объекта.

В соответствии с международными стандартами, к товарам с географическим указанием применяются более мягкие требования. В частности, отличием географического указания от НМПТ является то, что при производстве продукта, охраняемого НМПТ, все этапы производства должны осуществляться в конкретном регионе, а для использования объекта охраны "географическое указание" не все этапы производства должны производиться в одном регионе (например, для вина – 15% винограда может поступить из другого региона).

Введение в правовой оборот понятия "географическое указание" как объекта интеллектуальных прав может быть осуществлено путем корректировки Гражданского кодекса, полагают авторы законопроекта.

Такие изменения соответствуют мировым тенденциям, подчеркивают разработчики. В мае 2015 года был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения, который дает возможность осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но и географических указаний.