Совфед одобрил закон о правилах нахождения иностранцев в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, вводящих ответственность для пригласивших в гости иностранца граждан, в том случае, если такой гость не уехал из России вовремя или устроился на работу без рабочей визы.

За нарушение правил нахождения иностранного гражданина на территории РФ административный штраф для оформивших ему приглашение физических лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, от 45 до 50 тысяч для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В 2017 году территориальные органы МВД России пресекли более 136 тысяч правонарушений, когда иностранные граждане остались в стране после того, как у них истёк срок пребывания, или нашлись расхождения между заявленной при въезде целью нахождения в России и фактической деятельностью иностранцев на её территории.

Ожидается, что установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории Российской Федерации, норм миграционного законодательства.