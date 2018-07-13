Совфед одобрил закон о правилах нахождения иностранцев в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу пакет законов, вводящих ответственность для пригласивших в гости иностранца граждан, в том случае, если такой гость не уехал из России вовремя или устроился на работу без рабочей визы.
В 2017 году территориальные органы МВД России пресекли более 136 тысяч правонарушений, когда иностранные граждане остались в стране после того, как у них истёк срок пребывания, или нашлись расхождения между заявленной при въезде целью нахождения в России и фактической деятельностью иностранцев на её территории.
Ожидается, что установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории Российской Федерации, норм миграционного законодательства.