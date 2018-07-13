МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обращение матери Олега Сенцова к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына пока нельзя воспринимать как официальное, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сайт "Громадське ТВ" сообщил, что Людмила Сенцова написала письмо Путину с просьбой помиловать ее сына. По данным этого СМИ, ходатайство написано 22 июня, а 26 июня его якобы передали руководству России.

Песков рассказал, что в Кремле узнали о письме из сообщений СМИ.

"Однако по нашим каналам мне не известно, что поступало такое обращение", — отметил он.

По его словам, для начала процедуры помилования необходим запрос со стороны самого осужденного, а не его родственников.

Однако, как сказал пресс-секретарь президента, если письмо поступит, в Кремле не оставят его без внимания.

Также Пескова спросили, в какие сроки могут рассмотреть обращение матери Сенцова после того, как оно поступит в Кремль.

"Вы знаете, это случай достаточно резонансный. Он, с одной стороны, абсолютно понятный с точки зрения вынесенного вердикта суда, с точки зрения признания судом виновным, причем по очень тяжким обвинениям. С другой стороны, он резонансный, конечно, это будет рассмотрено. Но сроков каких-то я здесь не могу назвать", — добавил пресс-секретарь президента.

Сенцова приговорили к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором на десять лет лишения свободы также осудили его сообщника Александра Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.



