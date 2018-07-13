Мать Олега Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Мать Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына, передает в пятницу сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

"Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца. Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", — цитирует Сенцову сайт.

По данным "Громадське ТВ", ходатайство матери Сенцова было написано 22 июня, а 26 июня оно якобы было передано руководству России. Однако реакции на него с российской стороны пока не последовало.