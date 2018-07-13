Глава Дагестана объявил о старте конкурса управленческих кадров

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018

МАХАЧКАЛА, 12 июл — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о старте кадрового конкурса управленцев "Мой Дагестан", финалисты которого войдут в кадровый резерв республики и получат возможность трудоустройства в региональные органы власти.

Первый этап конкурса уже реализован в республике, по его результатам 14 местных жителей были назначены на руководящие должности. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Васильев сообщил о запуске второго этапа формирования кадрового резерва по аналогии с президентским резервом, который получил одобрение главы государства.

"Мы хотим пригласить людей, имеющих опыт, для решения сверхсложных задач. Это тот лифт, который так давно все ждали. Лифт наверх — в высшие эшелоны власти: и республиканской, и муниципальной", — сказал Васильев на брифинге в Махачкале.

По его словам, власти республики планируют найти талантливых руководителей и ввести их в систему государственного и муниципального управления, расставить на ключевые позиции в сферах здравоохранения, образования, энергетики, строительства, транспорта и других.

"Это надежда Дагестана на лучшую жизнь людей и процветание нашей страны", — отметил Васильев.