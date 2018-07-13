МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. О пользе фруктов говорить не приходится, но даже с таким "суперфудом" нужно быть осторожнее, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты. Они рассказали, почему некоторым людям стоит избегать авокадо и виноград, а также какие мифы о яблоках пора забыть.

Утром съешь сам, вечером отдай врагу

Врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Елена Чедия заявила РИА Новости, что фрукты лучше употреблять в первой половине дня, потому что это основной источник опасных для фигуры углеводов.

"Рекомендуется углеводы употреблять в первой половине дня, для того чтобы к вечеру уровень сахара в крови и уровень инсулина в крови был невысоким, потому что чем выше сахар в крови, чем больше инсулина в крови, тем это хуже для больных с ожирением, поскольку инсулин способствует синтезу жира и тормозит его распад", — сказала она.

Диетолог напомнила, что последний прием пищи рекомендуется не позже чем за четыре часа до сна, и это относится к любым продуктам, тем более к фруктам, которые богаты углеводами.

"На ночь яблоки есть не надо, лучше выпить стакан молока или стакан кефира, чтобы к тому моменту, когда человек ложится спать, у него уровень и сахара, и инсулина в крови был низким… Если это будет так, то всю ночь будет преобладать распад жиров над их синтезом, и человек ночью будет худеть. А если будет высокий уровень инсулина в крови, то человек будет за ночь набирать жир", — пояснила Чедия.

"А вообще фрукты лучше использовать в качестве перекуса – между завтраком и обедом, между обедом и ужином", — сказала она.

Фрукты при ожирении

Чедия отметила, что для здоровых людей все фрукты и все овощи очень полезны – это главный источник клетчатки, которая крайне необходима. Но если есть какие-то отклонения в здоровье, то рекомендуется ограничить продукты, в которых много легкоусваиваемых углеводов, например, виноград.

"Если человек пытается снизить вес, это не значит, что ему нельзя есть виноград — можно, но в ограниченных количествах. Также сладкий персик, сладкие дыни, бананы, инжир – вот это надо ограничивать, если вы склонны к ожирению", — заявила она.

Чедия также обратила внимание на авокадо. "Это хороший фрукт, и растительный жир в нем практически не содержит холестерина, но жира очень много, в зависимости от сорта — от 17 до 40 процентов жира. Поэтому надо понимать, как мы влияем на энергетическую ценность рациона, когда употребляем авокадо – повышаем калорийность", — сказала эксперт.

"Если человек стремится уменьшить вес, то относиться к авокадо тоже нужно осторожно. Употреблять крайне редко", — подчеркнула она.

Чедия отметила, что даже к яблокам многие относятся неправильно. "Люди считают, что в кислых яблоках мало углеводов, а в сладких яблоках много углеводов, калорийность высокая. Это не так. Вкус яблок сладкий или кислый зависит от количества органических кислот", — рассказала она.

"Для больных с ожирением не имеет никакого значения – сладкое яблоко или кислое, а для людей с болезнями желудка, двенадцатиперстной кишки, когда мы пытаемся понизить кислотность рациона, это очень важно. Для них, конечно, кислые яблоки не подходят, им лучше сладкие яблоки", — заявила собеседница агентства.

Фруктовые кислоты



Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева также считает, что ставить крест на фруктах не стоит даже при серьезных проблемах.

"Если человеку 20-30 лет, то легче всего сказать ему, что запрещено употреблять тот или иной продукт. А как ему жить? Потом на фоне этой жесткой диеты — мутные глаза и бесконечные депрессии", — сказала Болатчиева.

При этом эксперт рекомендует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта выбирать фрукты, в которых меньше фруктовых кислот.

"Допустим, черешня — мягче, вишня – более агрессивная, алыча, гранат — также более агрессивны", — сказала она.

Среди основных заболеваний, носителям которых следует с осторожностью относиться к фруктам, эксперт назвала язвенную болезнь, эрозивные процессы, гастрит, заболевания поджелудочной железы. При этом, по ее словам, печень, желчевыделительная система и кишечник не реагируют на фрукты.

"Кишечник расплачивается за проблемы сверху: если у человека после обилия фруктов или овощей диарея, значит она либо инфекционного характера, либо в связи с тем, что вышестоящий орган не справился", — сказала она.

По словам Болатчиевой, самый нейтральный фрукт – банан, он содержит микроэлементы и хорошо переносится практически при всех заболеваниях. Также наименее агрессивны по отношению к желудку абрикосы.

"Агрессивность фруктов можно определить по вкусу: чем более резкий вкус фруктов, тем аккуратнее к ним следует относиться", — пояснила собеседница агентства.

Болатчиева также отметила, что если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то любые фрукты лучше употреблять после нейтральный пищи. "Например, даже агрессивные фрукты после булочки с чаем не вызовут таких последствий, как на голодный желудок", — заверила эксперт.

Она добавила, что врач поможет подобрать лекарства, которые следует иметь в аптечке, на случай, если соблюсти меру все-таки не получилось.

"На сегодняшний день фрукты нужно есть те, которые соответствуют сезону. Если в июне в продаже появились абрикосы, то их лучше не употреблять, потому что в наше время можно ускорить процесс созревания очень токсичными веществами", — предупредила гастроэнтеролог.

Болатчиева также отметила, что клубника, малина, земляника часто бывают мощными аллергенами, поэтому к ним стоит относиться осторожно, особенно детям.