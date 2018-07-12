Во Владивостоке котенка леопарда отдали на воспитание собаке

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Во Владивостоке собака "приняла" в свою семью недавно родившегося котенка леопарда, сообщили в приморском зоопарке "Садгород" в Instagram.

Месяц назад леопард Алена родила котенка. Как рассказали в зоопарке, у хищницы отсутствует материнский инстинкт, она может съесть своих детей. Из-за этого было принято решение забрать детеныша и отдать на выкармливание спаниелю Шери, которая недавно ощенилась.

В аккаунте зоопарка в Instagram опубликовали видео, на котором леопард играет с "приемной мамой", потом к ним присоединяется черный щенок спаниеля.

Ранее сообщалось, что другого детеныша Алены, Милашу, выкормила золотистый ретривер Тэсси. Позже котенка взяла "на воспитание" среднеазиатская овчарка.