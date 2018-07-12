Во Владивостоке котенка леопарда отдали на воспитание собаке

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Во Владивостоке собака "приняла" в свою семью недавно родившегося котенка леопарда, сообщили в приморском зоопарке "Садгород" в Instagram.
В аккаунте зоопарка в Instagram опубликовали видео, на котором леопард играет с "приемной мамой", потом к ним присоединяется черный щенок спаниеля.
Ранее сообщалось, что другого детеныша Алены, Милашу, выкормила золотистый ретривер Тэсси. Позже котенка взяла "на воспитание" среднеазиатская овчарка.
🎉Друзья, у нас для Вас интересная и радостная новость! Ровно месяц назад, 11 июня наши Леопарды снова порадовали нас малышкой!🐆 И сегодня, когда ей исполнился месяц, мы решили рассказать Вам эту интересную историю. Леопардика выкармливает Собака Шери. Когда Алёна родила, то было принято незамедлительное решение забрать малышку от мамы (многие уже знают, что Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей: у неё отсутствует материнский инстинкт, такое бывает).🙄 И тут неравнодушные люди пришли нам на помощь. За день до рождения леопарда, родила Собака-спаниель 6 щенков. Она-то и спасла малышку (имя ещё ей не придумали). 🐶Сейчас Шери с приемной дочкой живут вместе. Мы будем периодически радовать Вас их милыми фото и видео. Мы решили, что один из щенков Шери останется с нами (Девочка, которая была самой маленькой и почти все время проводила с Леопардом)😊 ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 "Б" ☎ +7(423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official
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