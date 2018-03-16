Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Среднеазиатская овчарка в зоопарке во Владивостоке взяла "на воспитание" котенка леопарда, сообщает пресс-служба зоопарка "Садгород".
"Среднеазиатская овчарка Эльза, которая прославилась дружбой с львицей Астрой, взяла на воспитание маленького леопарда…. Несмотря на свои размеры и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу", — говорится в сообщении.
Леопард Милаша рождена в зоопарке "Садгород" от пары леопардов Влада и Алены, выкормлена золотистым ретривером Тэсси. Милаше сейчас 5 месяцев.
Сейчас овчарка и львица Астра вместе живут в одном вольере, играют и едят. Кошка даже может выгнать Эльзу из будки, сообщает зоопарк.