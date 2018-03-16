Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Среднеазиатская овчарка в зоопарке во Владивостоке взяла "на воспитание" котенка леопарда, сообщает пресс-служба зоопарка "Садгород".

Осенью 2017 года сообщалось, что владельцы зоопарка купили щенка среднеазиатской овчарки, чтобы составить компанию двухмесячной львице по имени Астра, которая тогда стала новым обитателем зоопарка "Садгород". Звери подружились.

"Среднеазиатская овчарка Эльза, которая прославилась дружбой с львицей Астрой, взяла на воспитание маленького леопарда…. Несмотря на свои размеры и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу", — говорится в сообщении.

Леопард Милаша рождена в зоопарке "Садгород" от пары леопардов Влада и Алены, выкормлена золотистым ретривером Тэсси. Милаше сейчас 5 месяцев.

Сейчас овчарка и львица Астра вместе живут в одном вольере, играют и едят. Кошка даже может выгнать Эльзу из будки, сообщает зоопарк.