Названа причина смерти внука Брежнева

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался на 58-м году жизни во вторник в результате инфаркта, сообщил РИА Новости председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик.

"Он скончался вчера в Севастополе. Инфаркт", — сказал Кнырик.

Собеседник агентства затруднился назвать дату и место похорон Андрея Брежнева.

Брежнев ранее баллотировался в депутаты законодательного собрания города и выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии "Родина", сказал собеседник агентства. Он часто приезжал и жил в Севастополе, отметил Кнырик.