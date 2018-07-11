В Крыму умер внук Брежнева

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Крыму умер внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев. Об этом написал в Facebook его знакомый Сергей Менделеев.

"Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью", — сообщил он.

Андрей Брежнев стал заниматься политикой с 1998 года. С 2004 по 2014 год состоял в КПРФ. Позже, в 2016-ом, вступил в "Родину". Брежнев неоднократно баллотировался на разные должности в правительстве, включая губернаторские, а также выдвигался кандидатом в Госдуму.