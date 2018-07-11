Госдума одобрила в первом чтении отмену роуминга

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ликвидацию в России национального и внутрисетевого роуминга.

Проект закона внесли нижнюю палату в июне прошлого года члены фракции "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

Как полагают инициаторы, устранение национального и внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию телекоммуникационного рынка, а также более активному вовлечению абонентов в пользование услугами связи. Кроме того, он повысит уровень прозрачности в данной сфере и сделает тарифы операторов понятными для клиентов, добавили они.

Депутаты поясняют, что цель законопроекта заключается в отмене дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе России.

По их мнению, такая норма является архаизмом, который сейчас препятствует развитию доступности услуг связи в России. Это является лишь дополнительным источником доходов операторов связи, указывают авторы законопроекта.

Поддержка со стороны правительства

До этого внесенный проект закона поддержало российское правительство.

По мнению кабинета министров, целесообразно предусмотреть обязанность оператора устанавливать одинаковые условия оказания услуг связи абоненту, когда он находится на территории "своего" субъекта Российской Федерации и за пределами такой территории.

Отмечается, что тем самым будет обеспечена ликвидация как внутрисетевого роуминга, так и национального роуминга, так как абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории "своего" субъекта, включая цены и порядок расходования трафика из пакета, в случае если он выбрал пакетный тарифный план.

Роуминг в России

В конце 2017 года в Министерстве связи и массовых коммуникаций заявили, что внутрисетевой и национальный роуминг будет отменен в первом полугодии 2018 года. Отмечалось, что все крупные операторы уже приступили к изменению тарифов.

В настоящее время в России действуют несколько видов роуминга. К ним относятся национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Внутрисетевой роуминг позволяет за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона, а национальный необходим, когда сети данного оператора нет в какой-либо части страны.