Жириновский раздаст выигранную у Грудинина клубнику в Госдуме

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздаст сотрудникам Госдумы и журналистам 100 килограмм клубники, которую он выиграл в споре у экс-кандидата в президенты России, директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Ранее Жириновский, побывав на сборе клубники в Совхозе имени Ленина накануне четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, поспорил с Грудининым на исход игр. В паре Бельгия — Бразилия Грудинин поставил на Бразилию, а Жириновский — на Бельгию. В случае поражения Грудинин обещал рассчитаться клубникой из своего хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, Грудинин прислал Жириновскому обещанную клубнику в понедельник вечером.

"Мы раздадим ее аппарату Госдумы и журналистам. Это настоящая подмосковная клубника", — сказал Жириновский РИА Новости.

Позже лидер ЛДПР с клубникой посетил пресс-центр Госдумы. "От души, от чистого сердца всем вам. Клубника вся подмосковная, самая сладкая, самая вкусная… Он (Грудинин) проиграл и честно послал сюда 100 кг (клубники). Самая лучшая в мире, никакой химии прямо с поля. Дал команду раздать аппарату Госдумы. Больше всего вам даю — килограмм шесть. Кушайте, вся помытая, хорошая", — сказал Жириновский.

Он отметил, что у него состоялся ещё один спор с Грудининым на матч сборных Швеции и Англии. Жириновский поставил на победу Швеции, проиграл и в ответ отправил Грудинину ящик своей фирменной водки.