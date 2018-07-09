Европейский университет в Петербурге вновь подал заявку на лицензию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Европейский университет в Санкт-Петербурге, проигравший Рособрнадзору несколько судебных споров по отказу в образовательной лицензии, в четвертый раз подал в ведомство документы для ее оформления, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова.

Арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую.

В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, а в декабре 2017 года на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет получил отказ в третий раз. После этого университет проиграл в двух инстанциях спор с Рособрнадзором с требованием отмены акта этой проверки, а также приказа об очередном отказе в выдаче лицензии.

"Мы подали комплект документов (на оформление образовательной лицензии) в среду, а в пятницу он был принят к рассмотрению. С этого момента отводится 45 рабочих дней на проведение документарной и выездной проверок Рособрнадзора, на основании которых оформляется акт проверки и издается приказ о выдаче лицензии либо отказе в ней", — сказала Самолетова.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.