В Саратове в День семьи прошла массовая регистрация браков

САРАТОВ, 8 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Массовая регистрация браков впервые состоялась на центральной пешеходной улице Саратова в воскресенье в День семьи, любви и верности, сообщила РИА Новости представитель управления ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко.
"На открытой площадке прошла массовая регистрация браков восьми пар 8 июля, что символично. Это прошло впервые в нашем городе. Вся сцена была украшена ромашками — символом Дня семьи, любви и верности, молодожены дали клятву любви и верности. Все было очень красиво", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, после того как пары обменялись кольцами, они подарили друг другу супружеский поцелуй, станцевали первый танец, а затем начальник управления ЗАГС правительства области Юлия Пономарева вручила им свидетельства о регистрации брака.
"Сегодня в нерабочий день мы открыли три из 47 ЗАГСов области, в том числе дворец бракосочетаний в Саратове. Во дворце сегодня состоялось 13 регистраций брака, из них восемь регистраций прошли на Волжской пешеходной улице", — уточнила Скрипченко.
Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более 500 лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.
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