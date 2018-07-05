Эксперт рассказал о праве сотрудника ГАИ снять с водителя одежду

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД имеют право обыскать водителя, даже сняв с него трусы, но для этого должны быть основания, рассказал РИА Новости координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Как рассказал Газете.ru блогер из Набережных Челнов Валентин Куликов, в мае на 1039-м километре трассы М-7 "Волга" сотрудники ГИБДД остановили его машину для проверки документов. Позже, по данным издания, полицейские в присутствии понятых провели досмотр автомобиля, а затем и самого водителя. Куликова попросили снять одежду, в том числе трусы. После произошедшего, как пишет Газета.ru, мужчина направил жалобы на сотрудников ГИБДД за унижение его человеческого достоинства в прокуратуру и ГУМВД по Татарстану.

"У полицейских есть возможность проведения обыска, она закреплена законом "О полиции" и разными нормативно-правовыми актами. Но обыск должен применяться в ситуациях, которые обосновывают применение подобной процедуры. Очень частая проблема не с тем, что у полицейских такие полномочия есть, а с тем, что они их используют не всегда обоснованно. История с обоснованностью проведения обыска носит чисто субъективный характер, полицейский же имеет право вас подозревать в какой-либо противоправной деятельности. Конечно, он должен проводить обыск в соответствии с законом — с составлением протокола, с приглашением понятых либо видеосъемкой, все эти детали важны", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в особо вопиющих случаях, которые явно нарушают закон, полицейского могут привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий. Как пояснили РИА Новости в ГУМВД по Республике Татарстан, действия полицейских по результатам служебной проверки признаны правомерными.

"Проведенной служебной проверкой МВД по Республике Татарстан, а также постановлением Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 30 мая 2018 года действия сотрудников полиции были признаны правомерными. Гражданин, в отношении которого проводились досмотровые мероприятия, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", — пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.