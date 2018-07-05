В Совфеде поддержали отмену уголовного наказания за репосты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева поддержала предложение отменить уголовную ответственность за репосты, отметив, что эта норма не очень справедлива.

"Мы поступательно движемся по пути гуманизации уголовного законодательства, и не очень справедливо оставлять в нем такую норму", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, нельзя наказывать человека за позицию, которая идет вразрез с общим мнением. "Такие перепосты — это самое безопасное, что может сделать человек с точки зрения законодательства", — подчеркнула сенатор.

Вместе с тем, по мнению Афанасьевой, отмена уголовного законодательства за репосты не должна распространяться на ответственность за перепост материалов, содержащих призывы к насилию в отношении и людей, и животных.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты. Замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк в среду сообщил, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддерживает проект.