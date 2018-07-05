ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Семь колючих акул – катранов, которые случайно попали в сети рыболовов в Приморье, стали новыми обитателями Приморского океанариума, сообщает учреждение.

Катраны пойманы в районе залива Восток в Японском море. Малый рыболовный сейнер, на борту которого присутствовали специалисты Приморского океанариума, работал на добыче минтая, и семь катранов попали в сети случайно, отмечают в учреждении.

"Нам повезло, что трал опустили на небольшую глубину, до 50 метров. Если бы он ушел ниже, акулы бы не выжили от перепадов давления и температуры. Кроме того, обычно катраны предпочитают держаться у дна, а тут их удалось "подхватить" в толще воды. Сейчас акулий сезон, и местные рыбаки часто встречают катранов. Но выловить их, не повредив и обеспечив выживаемость, довольно непросто", — говорит сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей океанариума Сергей Павлов.

Акулы активны и хорошо едят, им примерно от года до двух лет, длина — от 50 сантиметров до 1 метра. Пока они обитают в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. После карантина акул переведут в "Водорослевый лес", где уже живут три катрана. Это один из самых крупных аквариумов высотой около семи метров.

Катран — акула из рода колючих акул семейства катрановых акул отряда катранообразных. Один из самых распространённых видов акул в мире. Обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. Максимальная зарегистрированная длина этой акулы — 160 сантиметров. Живет до 75 лет. Опасности для людей этот вид не представляет. Название акула получила благодаря острым шипам, которые находятся у начала первого и второго спинных плавников.