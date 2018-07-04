В Минкомсвязи поддержали отмену уголовной ответственности за репосты

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете. Об этом заявил замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк.

Декриминализацию статьи за репосты обсуждали на экспертном совещании Общероссийского народного фронта, которое было посвящено правоприменительной практике в сфере противодействия экстремистской деятельности.

Вместе с тем начальник управления контроля и надзора сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев выступил за то, чтобы ускорить процесс признания материала экстремистским. Он также отметил, что количество экстремистских материалов в интернете "увеличивается из года в год".

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов предложили исключить уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта стало "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.

При этом глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.