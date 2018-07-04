PR-директор "Леруа Мерлен" решила уволиться после поста о "ватке"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. PR-директор компании "Леруа Мерлен" Галина Панина решила уволиться с должности после скандала с ее постом в Facebook.

Несколько дней назад Панина опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что футбольные болельщики, праздновавшие победу сборной России над Испанией, подожгли девушку. При этом она употребила слово "ватка" против своих оппонентов.

После разразившегося скандала "Леруа Мерлен" отстранила Панину от должности, а ее обязанности временно возложила на директора по персоналу Веру Бояркову. В компании также извинились за публикацию и подчеркнули, что не разделяют позицию сотрудника.